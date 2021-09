"Rușine, rușine să vă fie!". Campioana României, huiduită de un întreg stadion la Arad 

Succesul campioanei României a fost unul norocos, mai ales că în a doua repriză formația antrenată de Laslo Balint a dominat meciul, ratând niște ocazii importante.

După fluierul final, suporterii prezenți la stadion au început să scandeze împotriva celor de la CFR, deranjați de faptul că au apelat la toate trucurile pentru a trage de timp și a închide jocul cu scorul de 1-0.

"Rușine, rușine să vă fie!" s-a auzit din tribunele stadionului Francisc von Neuman, scandări venite din partea suporterilor deranjați de atitudinea fotbaliștilor lui Dan Petrescu.

"A fost o victorie norocoasă"



Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, a declarat că este nemulțumit de felul în care a jucat echipa, mai ales în repriza secundă când s-a retras foarte mult. Acesta a recunoscut că CFR Cluj a obținut o victorie norocoasă pe terenul celor de la UTA Arad.

"A fost o victorie norocoasă. Am întâlnit un adversar extraordinar acasă. În repriza a doua ne-au dominat, nu acesta e planul. Jucătorii care au intrat au dat totul, merită felicitați. Nu am avut jucători de atac care să marcheze golul doi. Echipa a apărut obosită repriza a doua. Am scos un 1-0 incredibil. Cred că e singura echipă din România care va câștiga la Arad. Am rămas impresionat de felul în care au jucat.

Trebuie să ajungem la poartă, să creăm ocazii. Nu-mi place să stăm doar așa, să și atacăm. Până duminică nu avem liniște, sper ca jucătorii să nu se mai accidenteze la echipele naționale.", a spus Petrescu la finalul partidei.