Ronaldo Deaconu confirmă transferul și explică haosul de la Mediaș: "Sunt neplătit din august!"

Mijlocașul ofensiv cu trei goluri și opt pase decisive reușite la Mediaș în prima parte a sezonului a depus memoriu, iar Gaz Metan Mediaș a fost penalizată cu două puncte de Comisia de Disciplină din cadrul FRF.

Ronaldo Deaconu, neplătit din august la Mediaș

Toți jucători de la Gaz Metan sunt în aceeași situație, iar mijlocașul Ioan Filip a anunțat, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, că sunt șanse mari ca niciun fotbalist să nu se mai prezinte la echipă începând de luni.

Ronaldo Deaconu a rămas liber de contract în ianuarie, însă s-a înțeles cu o echipă din China. Fotbalistul care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo a confirmat transferul, însă nu a dorit să menționeze numele clubului.

"Este o reacție normală a jucătorilor, reacție pe care am avut-o și noi înainte de Crăciun. Ni s-au promis foarte multe lucruri de așa-zișii salvatori ai clubului, dar nu s-a făcut nimic. Eu am ajutat clubul cât am putut. Am bonusuri de luat și sunt neplătit din august. Și ultimul salariu l-am luat pe iulie, iar acela nu întreg pentru că mi-au spus că nu mai au 1.000 de euro pentru mine. Am renunțat la memoriu în octombrie, am înțeles clubul că nu avea și am riscat să-mi eșalonez plățile anul acesta. Nu m-a sunat nimeni înainte de decizia Comisiei.



Mi-e greu să cred că din 700.000 de euro de la primărie și din drepturi TV n-au putut să trimită nimic la mine. Eu le-am mai dat două zile, am vorbit cu avocații să-i mai lase, dar nu m-a sunat nimeni. Marți m-a sunat cineva din club și mi-a spus să amân. Se judecă acum reintrarea în insolvență, dar nu s-a putut lua legătura cu mine o lună și jumătate? Eu chiar am mai prelungit două zile, dar se pare că nu s-a vrut.

Din ce am înțeles, Yuri a fost vândut la CFR. Primăria a promis niște bani săptămâna asta, Romgazul tot promite de multe luni. E o situație foarte delicată.

Am fost să mă pregătesc, am avut niște condiții senzaționale la Steaua. Voi semna în Asia, dar durează pentru că sunt niște proceduri mai complicate. Da, în China", a spus Ronaldo Deaconu, la Digisport.