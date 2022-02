Gaz Metan Mediaș, la un pas de dispariție: "Probabil luni vom pleca toți, nu va mai veni nimeni! Am fost mințiți"

După eșecul dramatic contra lui CFR Cluj, scor 1-2, Ioan Filip, mijlocașul lui Gaz Metan, a anunțat că sunt șanse mari ca niciun jucător al medieșenilor să nu se mai prezinte de luni la antrenamentele echipei, având în vedere restanțele salariale.

Gaz Metan Mediaș, la un pas de dispariție

Filip susține că jucătorii lui Gaz Metan au fost mințiți și nu vor accepta să continue în același mod, astfel că luni, în ultima zi a ferestrei de mercato, gruparea din Liga 1 riscă să rămână fără jucători.

"Noi suntem într-o situație foarte grea. Probabil luni vom pleca. Nu știu dacă o să mai rămână vreun jucător la echipă. Toți vor pleca! Nu se poate așa. Avem 4 luni restante, nu poți rămâne atâtea luni fără bani. Până în iunie se fac 9...

Nu se mai poate! Am fost păcăliți, am fost mințiți, am avut încredere, dar gata. Ieri a fost o ședință, dar trebuie să se ia o decizie rapidă. Luni toată lumea vrea să plece, speră să plece. Nu va mai veni nimeni.

Probabil vor rămâne doar cei din Mediaș. De ce să mai rămân aici? Să stai 10 luni fără bani e greu. Toți avem familii, avem copii. O repet, Federația trebuie să facă ceva. Noi, jucătorii, trebuie să luăm atitudine, să facem ceva. Să avem o garanție. Altfel nu se mai poate. Jucăm pe burta goală. Am avut o perioadă în care am dominat campioana. Asta înseamnă că avem caracter", a spus Ioan Filip, după meciul cu CFR Cluj.

Gaz Metan Mediaș a fost deja depunctată din cauza problemelor financiare, astfel că formația lui Ilie Poenaru ocupă locul 14 în Liga 1, cu 22 de puncte.