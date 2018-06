Dinamo - Sepsi, ora 20:45! Ultimul meci al sezonului pentru dinamovisti! Echipele de start

Dinamo - Sepsi, ora 20:45, etapa a 14-a din play-out.

Dinamo incheie sezonul cu un meci pe teren propriu. Ultima partida din play-out pentru dinamovisti se joaca pe "Stefan cel Mare", in fata propriilor suporteri. Dinamo a ratat calificare in play-off, insa a defilat in partea a doua a clasamentului.

Echipa lui Bratu a pierdut doar doua meciuri in play-out, 1-2 cu Juventus Bucuresti si 0-2 chiar cu Sepsi, adversarii din aceasta seara. Din acest punct de vedere, Sepsi poate fi considerata egala lui Dinamo: si echipa lui Neagoe a pierdut doar doua meciuri in play-out.

Echipele de start:



Dinamo: Mutiu - Olteau, Dudea, Popescu, Corbu - Palic, Mahlangu, Nistor - Pesic, Popa, Hanca

Rezerve: Branescu, Nica, Serban, Grigore, Longher, Vasile, Raducan

Sepsi: Niczuly - Martinez, Vieira, Ghinga, Daisuke - Rodriguez, Petrovikj - Tandia, Ross, Yasin Hamed - Simonovski

Rezerve: Jovanovski, Dima, Dumbrava, Ursu, De Oliveira, Burlacu, Veress