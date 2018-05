Bratu, gata sa revina pe teren in atacul lui Dinamo alaturi de Danciulescu: "Eu ma mentin bine, Danciu e in forma .. de cozonac!" :)

Dinamovistii s-au suparat ca n-au pe nimeni la nationala si nu s-au uitat la meciul Romaniei.

Bratu a pus antrenamentul lui Dinamo la ora la care Romania a jucat cu Chile.



"Il vedem in reluare, nu e niciun fel de problema" a spus Bratu.



Bratu n-are jucatori pentru ultima etapa din play out. Sunt 5 straini carora le-au expirat contractele. Bratu-Danciulescu poate fi atacul lui Dinamo cu Sepsi.



"Nu va fi usor, dar eu ma mentin bine. Intram, ce sa facem, acolo in careul de 16m s-ar putea sa fac fata" a spus Bratu