Asta ar fi fost SUPER LOVITURA lui Becali! A vrut un dinamovist antrenor: "M-a impresionat, mi-a spus ca Mitrita e mai bun ca Baluta"

Becali l-a reconfirmat in functie pe Dica pentru noul sezon.



Antrenorul a primit in continuare increderea patronului, chiar daca n-a luat titlul in Liga 1. Lui Becali i-ar fi placut sa lucreze la Staeua cu un mare dinamovist. Ioana Andone l-a impresionat in discutiile private.

"E prea mare dinamovist, de aia nu vine", spune Becali.

"Mi-a zis Andone: de ce-l vrei pe Baluta? Mitrita e mai bun ca el. Mi-a spus asta acum un an, cand nu mai spunea nimeni. S-a dovedit ca asa e. Andone e mare antrenor, dar nu poate sa vina la Steaua ca e dinamovist. Mi-a zis: as colabora cu tine, dar sunt dinamovist. M-a impresionat", a spus Becali la PRO X.