În plină criză de rezultate, Mihai Stoica a ieșit la rampă și a indicat tactica ideală care poate readuce campioana pe linia de plutire, invocând "rețeta" succesului din sezoanele precedente.



Campioana României este departe de forma care a consacrat-o în ultimii doi ani, iar jocul scârțâie vizibil. Roș-albaștrii au pierdut din turația motoarelor, iar lupta pentru primele șase locuri devine o provocare tot mai dificilă. În acest context tensionat, Mihai Stoica a identificat problema principală și, implicit, soluția tactică pentru redresare.



"Obsesia" pentru doi închizători



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, consideră că siguranța defensivă și controlul la mijlocul terenului sunt vitale. Stoica pariază totul pe sistemul cu doi mijlocași la închidere (număr 6), contrazicând analiștii care cer mai mult spectacol și un "decar" clasic în acea zonă.



Oficialul roș-albaștrilor a explicat viziunea sa pentru Fanatik, subliniind că istoria îi dă dreptate: "Aici sunt opinii diferite. Fotbalul pe care îl văd eu e cu doi mijlocași, care pot să fie și doi număr 6. Eu vorbesc prin prisma echipelor la care am fost și la care am avut rezultate".



Mihai Stoica a făcut o trecere în revistă a cuplurilor de mijlocași care au scris istorie pentru echipă, de la Rădoi și Paraschiv, până la perechea recentă care a adus titlul în vitrină.



"Am avut Rădoi – Paraschiv, Bourceanu – Pintilii, Lixandru – Șut. Cu Șut și Lixandru am câștigat două campionate, ne-am calificat în Europa League", a punctat oficialul.



Deși a recunoscut valoarea lui Florin Tănase și capacitatea acestuia de a juca mai retras, Stoica a rămas ferm pe poziții în ceea ce privește structura ideală a echipei, făcând trimitere chiar la perioada de glorie a Stelei din anii '80.



"Eu am altă filosofie despre fotbal decât 99 la sută din oamenii de fotbal din țară. Am auzit analiști care spuneau, când jucam cu Bourceanu și Pintilii, că trebuie un număr 10 acolo. Eu țin minte echipa Stelei de pe vremuri, cu Tudorel Stoica și Ladislau Boloni", a mai spus Mihai Stoica.

