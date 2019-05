Replica imediata a lui Sumudica dupa ce Becali l-a trimis sa ia notite de la Hagi: "Cu tot respectul, am rezultatele mele!"

Gigi Becali nu risca sa-l aduca pe Sumudica la FCSB.

Sumudica nu e dorit in unanimitate de fani, iar Becali nu vrea sa-si puna suporterii in cap. Inainte ca patronul FCSB sa afle parerea fanilor i-a recomandat lui Sumudica sa mearga la antrenamentele lui Gica Hagi pentru a-l urmari pe "Rege" la lucru.

Replica lui Sumudica nu s-a lasat asteptata prea mult. Fost campion al Romaniei cu Astra, Sumudica a punctat ca a castigat 5 dintre cele 8 meciuri jucate impotriva lui Hagi.

"Eu, niciodata, cu tot respectul pentru Gica Hagi, nu pot sa ma duc la antrenamentele lui pentru a vedea cum joaca echipa lui dintr-o singura atingere. In acest moment, este 5-3 pentru mine in meciurile directe cu Gica Hagi. Nu m-as duce sa urmaresc niciun antrenor roman, pentru ca am rezultatele mele", a declarat Marius Sumudica la DigiSport.