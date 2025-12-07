Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.

Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 37 al meciului



Remarcații lui Ilie Dumitrescu după primele 45 de minute din Craiova - CFR: ”Foarte buni!”



La capătul primelor 45 de minute, Ilie Dumitrescu, fost internațional român, prezent în studio la Digi Sport, i-a remarcat pe cei trei stoperi ai lui Filipe Coelho: Vladimir Screciu, Adrian Rus și Oleksandr Romanchuk.



De asemenea, Ilie Dumitrescu a apreciat și asocierea Nicușor Bancu - Ștefan Baiaram din flancul stâng.



”O repriză solidă făcută de Craiova. O echipă puternică. Împinge jocul în terenul adversarilor. Are reacție. A recuperat mingii. Foarte buni cei trei fundași centrali, dau siguranță echipei. Romanchuk, Screciu și Rus.



Mi-a plăcut mult cum se completează Băluță cu Anzor. Asocierea Baiaram - Bancu”, a spus Ilie Dumitrescu.



Echipele de start



Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Teles, T. Băluță, Mekvabishvili, Bancu - D. Matei - Al-Hamlawi, Baiaram

Rezerve: S. Lung, L. Popescu - Fl. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Al. Crețu, Cicâldău, Houri, Băsceanu, Etim, Muntean, Nsimba

Antrenor: Filipe Coelho



CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Cordea, L. Munteanu, Korenica

Rezerve: Vâlceanu - Gal, Abeid, Coco, Kresic, T. Keita, Fică, Păun, Sfait, Biliboc, Deac, Badamosi

Antrenor: Daniel Pancu

