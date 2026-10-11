FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Remarcații lui Ilie Dumitrescu din FCSB - Oțelul 1-0

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. La scurt timp după fluierul final, Ilie Dumitrescu a remarcat jocul superior prestat de formația patronată de Gigi Becali.

Fostul internațional i-a remarcat pe Pădurariu și Crețu, însă Miculescu și Korenica nu au primit „notă de trecere”. În urma jocului, Ilie Dumitrescu e de părere că Reghecampf va aduce, fără doar și poate, un plus.

”A fost un plus la reacția fără minge, o echipă agresivă. FCSB a avut un tonus superior atunci când s-a pierdut mingea și a fost o echipă disciplinată.

Pe fază ofensivă, Reghecampf a mutat bine și foarte inspirat. Apropo de intrarea asta post pe post (n.r. Stoian - Garita), mă așteptam să facă alt gen de mutare: să-l păstreze pe Garita și să intre și Stoian, cumva în spatele lui, să renunțe la un mijlocaș.

(n.r. despre gol) A fost o fază fixă, trebuie să notăm și centrarea cu adresă a lui Crețu. A fost o centrare șutată, e foarte greu pentru portar să iasă și Stoian înscrie.

E un rezultat pozitiv. E o victorie meritată. Pădurariu și Crețu au făcut un meci foarte bun, la fel și fundașii centrali. FCSB a suferit în benzi, nici Miculescu, nici Korenica, foarte puțin. Cisotti a fost într-o seară bună, dar, per-total, mi-a plăcut atitudinea.

Încet-încet, vom vedea și o consistență pe faza ofensivă. Reghecampf are nevoie de timp. Au fost lucruri pozitive la FCSB”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

După victoria cu Oțelul, FCSB ocupă locul 7 în clasament, cu 15 puncte. Gălățenii au 10 puncte și se află pe poziția a 14-a.