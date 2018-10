Scene INCREDIBILE! Stadionul echipei lui Reghecampf a luat foc. Reactia clubului | VIDEO

Stadionul Al Nahyan a luat foc joi seara.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Stadionul Al Nahyan, al echipei Al Wahda, acolo unde antreneaza Laurentiu Reghecampf, a luat foc joi seara.

Tribuna oficiala a fost cea cuprinsa de flacari.

Incendiul a fost stins repede si nu au existat victime.

"Incendiul a fost stins cu ajutorul autoritatilor si al Divinitatii", au scris cei de la Al Wahda pe Twitter.

Echipa lui Reghecampf are stadionul in constructie. Al Wahda se afla pe locul 4 in Emirate, cu 9 puncte adunate in patru etape.