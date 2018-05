REFUZAT in Romania, acceptat la Real Madrid! Povestea FABULOASA a unui pusti talentat din Romania

Romania inca produce talente in fotbal.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Un jucator de 11 ani de la ASU Poli a dat probe la Real Madrid luna trecuta. El a fost chemat pentru o a doua runda de probe la finalista Ligii Campionilor

Juniorul de 11 ani s-a nascut in Italia, dar familia a revenit in tara de cativa ani. Giacomo Ambrosio Paul a inceput fotbalul la 8 ani, la ACS Poli, dar nu a fost mentinut la centrul de juniori al echipei din prima liga. A atras insa atentia antrenorului Cristian Galan, pe vremea cand avea grupa de 2006-2007 la ASU Poli, mai ales ca e un fotbalist care loveste mingea cu ambele picioare. Giacomo Paul poate juca atat extrema stanga sau dreapta, cat si varf de atac. Parintii au vrut sa vada de ce nu a fost apreciat la ACS Poli, si asa a inceput aventura celui mic in strainatate.

In urma cu doi ani, Giacomo Paul a mers alaturi de tatal sau sa dea probe la Sampdoria si Genoa, unde a lasat impresii placute. Ulterior, jucatorul a dat probe anul trecut la Hoffeinheim, dar si la FC Nurnberg. Dupa evaluarile acestora, pustiul care acum e antrenat la Timisoara de Orlando Stefan, a intrat inclusiv in atentia celor de la Bayern Munchen. ”Cireasa” de pe tort a venit anul acesta, cand in aprilie, micutul jucator a dat probe la Real Madrid, si urmeaza sa fie chemat si a doua oara.

Reglementarile internationale spun ca varsta minima pentru un transfer este de 16 ani.Totusi, cei mai mici pot pleca in alte tari alaturi de familie, daca parintii ii insotesc. Familia jucatorului nu ar spune nu unui transfer la Real Madrid sau Bayern Munchen, scrie tmsport.ro.

Foto: Tmsport.ro