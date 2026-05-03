Jannik Sinner şi-a prelungit seria de victorii la ATP Masters 1000, atingând duminică un prag istoric, când l-a dominat pe Alexander Zverev şi a câştigat titlul la Mutua Madrid Open.

Liderul ATP s-a impus cu uşurinţă în finala disputată pe Stadionul Manolo Santana. Sinner nu a avut de înfruntat niciun break point, în drumul său spre a noua victorie consecutivă împotriva lui Zverev: 6-1, 6-2.

Succesul obținut de Sinner a fost atât de clar, încât Zverev nici n-a fost foarte deranjat. Dovadă și reacția sa, la festivitatea de premiere, după cum se poate vedea mai jos.