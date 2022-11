Reacția lui Toni Petrea după ce Chindia a smuls egalul cu Universitatea Craiova. Ce a transmis antrenorul

Vali Crețu a deschis scorul pentru olteni în minutul 13, iar Popa a restabilit egalitatea pe final, în minutul 90. După meci, Toni Petrea a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că îi pare rău pentru golul primit.

„Un meci disputat, frumos, cred eu. Mai ales în prima parte ca am avut iniţiativa. Am primit un gol care nu mă surprinde, am discutat despre calitatea jucătorilor de la Craiova, din păcate asta s-a întâmplat.

În repriza a doua am încercat să împingem putin jocul, dar pauza asta competiţională s-a văzut fără jocuri etc. E un punct pana la urmă câştigat de noi cu o echipă care se va lupta la titlu. Mă bucură rezultatul şi că au crezut pana la final, asta le-am şi spus după joc! Da la antrenamente încerc să le dau dorinţa de a juca, de a marca, de a nu ceda nicio minge. Mă bucur că au înţeles.

(n.r. despre grevă). Da, am avut discuţii cu ei, chiar şi individuale. Le-am explicat situaţia. Ei pana la urmă sunt jucători profesionişti, trebuie să îşi facă treaba. Dacă nu se antrenează mai rău şi-ar face lor şi echipei...

(n.r. clauză? Că sunteţi antrenorul momentului) Nu... nu (râde) Eu zic că sunt antrenori foarte buni care nu antrenează, multi cu licenţa PRO. Sunt colegi pe care îi apreciez foarte mult şi n-au echipă. (n.r. despre play off) Nu vreau să mă gândesc foarte departe, trebuie să le luăm pas cu pas... Vedem, luăm meci cu meci în parte şi vedem la finalul sezonului”, a spus Toni Petrea, după meci.

În următoarea partidă, Chindia Târgoviște se va duela cu CFR Cluj duminică, 4 decembrie, de la ora 15:30.