Farul Constanța a anunțat că Gică Hagi a renunțat la pachetul majoritar de acțiuni al clubului în favoarea lui Gică Popescu.

Ciprian Marica: ”Gică Hagi merita să fie antrenorul echipei naționale mai demult!”

Întrebat dacă decizia lui Gică Hagi este un prim pas către preluarea echipei naționale, Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, a declarat că fostul patron al clubului de la malul mării ar fi meritat demult să fie selecționerul României.

În orice caz, fără a da ”din casă”, Marica a subliniat că, în cazul în care Hagi îi va lua locul lui Mircea Lucescu, este cea mai bună mutare pe care Federația Română de Fotbal ar putea să o facă.

”Eu cred că Gică Hagi merita să fie antrenorul echipei naționale mai demult. Dacă va fi să fie antrenorul echipei naționale, cred că este cea mai bună alegere pe care ar putea să o facă federația”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Mesajul transmis de Gică Hagi după ce a renunțat la pachetul majoritar de acțiuni la Farul

”Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele'', a transmis Gică Hagi în comunicatul emis de Farul.