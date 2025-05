În minutul 74 al meciului, Tavi Popescu a avut ocazia să ducă scorul la 2-1 pentru FCSB, după ce FCSB a beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Doar că decarul roș-albaștrilor a ratat. Mihai Popa s-a întins perfect spre colțul drept al porții și a apărat penalty-ul.



Reacția lui Mihai Popa după ce i-a apărat penalty-ul lui Tavi Popescu



La flash-interviu, după meci, Mihai Popa a explicat că CFR Cluj a început slab meciul, jucătorii au intrat relaxați, motiv pentru care oaspeții au reușit să deschidă scorul și atât de devreme.



Cât despre lovitura de la 11 metri apărată în actul secund, Mihai Popescu s-a limitat să spună că a făcut o paradă importantă.



”A fost un meci greu. Am început prost, am avut și roșu. Am intrat relaxați și nu am făcut-o bine. Când iei gol în primul minut, e dificil. Am apărat penalty-ul și asta e important.



Dacă meciul se juca 11 la 11, am fi putut obține mai mult. CFR Cluj se bate în fiecare an la titlu. E cea mai puternică echipă din România”, a spus Mihai Popa după meci.



CFR Cluj - FCSB a avut loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din ultima rundă a play-off-ului SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, cele două echipe au împărțit punctele.