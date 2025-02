Louis Munteanu: ”Nu știu nimic despre oferta Parmei!”

Louis Munteanu a mărturisit că este dezamăgit de scorul final și s-a arătat convins de faptul că CFR Cluj ar fi putut câștiga duelul cu FCSB dacă ar fi gestionat mai bine avantajul de pe tabelă.

Atacantul a vorbit și despre știrile apărute în presa italiană în legătură cu un presupus interes al Parmei.

”Se putea mai mult, prima repriză a fost una fără intensitate. În a doua repriză am intrat mai bine, am marcat repede, dacă eram mai deștepți, puteam câștig lejer. Au avut meciul cu United și se vedea că sunt obosiți.

Sunt fericit că am marcat din nou în seara asta, puteam să scoatem mai mult. Mesajul era pentru tatăl meu, i-am dedicat acest gol.

Nu doar în acest meci, în multe meciuri dăm gol și apoi luăm ori repede, ori pe final, nu reușim să ținem de scor. Ei erau obosiți, trebuia să gestionăm mai bine acest meci.

Mă bucur că sunt apreciat, eu sincer nu știu nimic, sunt cu capul la CFR, sper să o țin tot așa, să câștigăm cât mai multe meciuri și să intăm în play-off. Pregătit sunt mereu. De când am venit aici mi-am dorit să am evoluții cât mai bune. Știu cât m-au vrut aici Mister, domnul președinte și patronul. Vreau să am evoluții cât mai bune și cu siguranță nu i-am dezamăgit până acum. Eu nu știu nimic, trebuie să vorbească altcineva despre asta, nu eu.

Erau trei puncte foarte importante, aveam nevoie de ele, din păcate nu am reușit să câștigăm. Mai este puțin până la play-off, sperăm să ne clasăm în primele șase, apoi o să fie altceva”, a spus Louis Munteanu după meci.

Clasamentul din Superliga României