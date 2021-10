Reacția lui Liviu Ciobotariu când a aflat că fiul său a fost scos din lot de Petrescu

Decizia lui Petrescu a contrariat multă lume, deoarece nu este pentru prima oară când Liviu Ciobotariu îl are rival pe fiul său, însă antrenorul Voluntariului s-a rezumat doar la a spune că „fiecare gestionează situația cum crede”.

„Nu am vorbit cu Denis, nu am vorbit pentru că nu vreau să-l pun într-o situaţie delicată. De fiecare dată când vorbesc cu el, trebuie să vorbesc despre fotbal că nu avem despre ce să vorbim. Am preferat să nu vorbesc cu el despre fotbal.

Nu ar fi fost prima dată când joc împotriva lui, am mai jucat de două ori cand era la Dinamo, la fel, n-am vorbit şi într-un joc a jucat titular. Dar fiecare gestionează situaţia cum crede”, a susținut Liviu Ciobotariu, la conferința de presă de la finalul meciului cu CFR Cluj.

Chiar și cu Ciobotariu lăsat în afara echipei în această săptămână, CFR Cluj a fost la un pas să piardă două puncte cu ilfovenii. Trupa lui Petrescu învins-o dramatic pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii 1. Golul partidei fiind marcat în minutul 89, de Omrani.