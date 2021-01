Reactia CATEGORICA lui Ilie Poenaru, dupa victoria in fata lui FC Botosani! "Le-am cerut jucatorilor sa nu se mai uite pe clasament!"

Academica Clinceni a castigat cu 2-1 in fata lui FC Botosani si a inregistrat prima victorie in anul 2021.

Ilie Poenaru este madru de jucatorii lui dupa ultima victorie. Antrenorul de la Clinceni a dezvaluit la sfarsitul partidei ca le-a cert fotbalistilor lui sa nu se uite in clasament.

"E important ca am reusit sa ne descatusam. Am suferit in multe momente ale jocului, am avut momente de crispare. Spre surprinderea multora, s-a putut pasa. Jucatorii au avut atitudine, au crezut in aceasta victorie si am reusit sa castigam.

Aceasta victorie inseamna foarte mult. Asta este, nu este vina noastra ca se joaca in luna ianuarie. Nu ne putem pune cu natura, important este ca ne-am adaptat. Le-am cerut jucatorilor sa nu se mai uite pe clasament, pe mine ma intereseaza doar sa jucam un fotbal bun, sa castigam fiecare meci in parte", a spus Ilie Poenaru.

Dupa aceasta victorie, Clinceni a urcat pe locul 5 in clasament cu 29 de puncte. FC Botosani ramane pe locul 7 cu 24 de puncte.