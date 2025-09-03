Oltenii lui Mirel Rădoi au avut un start lansat de sezon și ocupă primul loc, cu 20 de puncte, la două distanță de locul doi, ocupat de Rapid, și la cinci puncte de Dinamo.



Chiar dacă FCSB și CFR Cluj au câte șase puncte după primele opt runde (ardelenii având și un meci în minus), Răzvan Raț (44 de ani) crede că play-off-ul va arăta la fel ca în sezonul precedent, mai exact cu Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Cluj.



Răzvan Raț: ”Vor fi cam aceleași echipe”



Printre altele, fostul internațional s-a arătat impresionat de jocul Rapidului sub comanda lui Costel Gâlcă. Giuleștenii sunt neînvinși și se pregătesc pentru o deplasa la Cluj după reluarea campionatului, pentru duelul cu Universitatea.



„Cred că vor face cum au făcut și în anii trecuți, când au început mai slab și au terminat în fruntea. Mirel Rădoi face o treabă foarte bună la Craiova, e un candidat serios. Rapid arată bine, e în grafic, arată bine sub conducerea lui Gâlcă. Vom vedea, e mult de jucat.



E lung campionatul și, după cum știți, ajungi în play-off, se înjumătățesc punctele și cei care sunt mai în spate au șanse de a câștiga campionatul, chiar dacă au făcut mai puține puncte în sezonul regulat. Cred că o să vedem cam aceleași echipe în top 6 în România”, a spus Răzvan Raț, într-un interviu acordat reporterului PRO TV Cristian Pintea.



Programul următoarei etape din Superligă:

