Bayern vrea sa dea lovitura pe piata transferurilor! Fundasul dorit de marile puteri ale Europei, principala tinta a bavarezilor

Bayern este lider in Bundesliga dupa 20 de etape, cu 7 puncte peste echipa de pe locul 2, RB Leipzig.

In ciuda performantelor avute in sezonul trecut, bavarezii vor avea probleme de lot dupa incheierea actualei stagiuni. Doi dintre fundasii centrali ai echipei, Alaba si Boateng, vor pleca liberi de contract la finalul sezonului, negocierile de prelungire a contractelor fiind abandonate de conducerea lui Bayern.

Astfel, nemtii vor ramane cu doar un fundas central de meserie, Niklas Sule, si cu Lucas Hernandez, care poate evolua in centrul defensivei chiar daca este fundas stanga de meserie.

Bavarezii s-au orientat rapid si vor sa-l aduca pe Dayot Upamecano, puternicul fundas central de 22 de ani de la RB Leipzig, care mai este dorit de Chelsea si Manchester United. Pretul pentru care Leipzig se poate desparti de Upamecano este de 60 de milioane de euro.

Fundasul a fost crescut la Valenciennes, de unde a fost transferat la RB Salzburg, in 2015, pentru 2,2 milioane de euro, dupa care a fost luat de Leipzig in 2017, contra sumei de 10 milioane de euro. Upamecano a devenit om de baza in scurt timp pentru nemti, bifand 139 de prezente in ultimii 4 ani.