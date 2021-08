Răspuns genial al lui Tavi Popescu după golul înscris: „De când am stat stresat că nu îmi mai merge jocul!”

FCSB a câștigat meciul cu Gaz Metan Mediaș, 2-1.

Roș-albaștrii s-au impus pe Arena Națională, la capătul unui meci în care au dominat la capitolul ocazii. Scorul a fost deschis de Florin Tănase, din penalty, în minutul 13, dar Matricardi a egalat în minutul 24.

Lăsat pe banca de rezerve, Octavian Popescu a intrat în minutul 72, în locul lui Florinel Coman și a înscris golul victoriei șapte minute mai târziu, cu un șut de la distanță.

Întrebat despre reușita sa, tânărul fotbalist a recunoscut că a fost stresat în ultima perioadă din cauza formei sale.

„Sunt foarte fericit că am reușit să îmi ajut echipa, cu toate că am intrat în minutul 70, mă bucur că am reușit. Am fost foarte stresat, important e că am câștigat.

Sunt fericit că am reușit să marchez și că i-am făcut fericiți pe suporteri.

Am prins mai multă încredere de când am stat stresat săptămânile astea că nu prea îmi mai merge jocul”, a spus Octavian Popescu la finalul meciului.