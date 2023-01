Rareș Ilie, înapoi la Rapid? Săpunaru dă răspunsul și dezvăluie: "A avut o problemă cu antrenorul"

Rapid ar fi încasat suma de 5 milioane de euro pentru transferul lui Rareș Ilie, însă mijlocașul a traversat o primă parte de sezon complicată în Franța. A jucat în doar 8 meciuri, iar ultima sa aparție într-un duel oficial a fost pe 6 octombrie, într-un duel cu Slovacko din Conference League.

Cristi Săpunaru: "Nu vorbim de Rareș Ilie că ar putea să vină la Rapid"

Cristi Săpunaru (38 de ani), căpitanul celor de la Rapid, spune că nu ar fi un pas în spate dacă Rareș Ilie s-ar întoarce în Giulești, însă nu vede posibilă această variantă.

De asemenea, Săpunaru susține că ar fi existat "o problemă" între antrenorul Lucien Favre și Rareș Ilie, motiv pentru care mijlocașul nu a mai jucat la formația din Ligue 1. Între timp, Nice a schimbat tehnicianul și l-a numit interimar pe Didier Digard.

"Și eu m-am întors în 2010, când am avut acea problemă la Porto, iar anul viitor am câștigat Europa League. El trebuie să joace. Am înțeles că a avut o problemă cu antrenorul și n-a mai jucat, dar nu consider că ar fi un pas în spate să vină înapoi și să joace la Rapid.

Se poate duce în altă parte împrumut, tot afară. Nu vorbim de Rareș Ilie că ar putea să vină la Rapid. Așa cred eu, e părerea mea. Atât timp cât un jucător joacă, poate fi văzut de alte cluburi. Când nu joci, cine te vede? Asta e mentalitatea mea... poate greșesc eu", a spus Săpunaru, la Digisport.

Marcel Pușcaș: "În prima ligă franceză nu poate juca Rareș Ilie, cu părere de rău!"

Marcel Pușcaș, președintele lui FC U Craiova, este de părere că doar Rapid a câștigat din această afacere. Oficialul oltenilor îl consideră nepregătit pe Rareș Ilie să joace acum în Ligue 1 și susține că o idee mai bună ar fi ca fotbalistul să revină la formația giuleșteană și să nu aleagă un împrumut în ligile inferioare.

"Rareș Ilie. Rapid a câștigat 5 milioane de euro. Ce a câștigat Rareș Ilie că se duce la echipa a doua sau se uită la meciurile celor de la Nice? Nu e vorba de antrenor. S-ar putea ca nici atât să nu mai facă (n.r - după schimbarea antrenorului).

Dacă nu joacă la 19 ani, o fi vreun câștig? Dacă îl dă împrumut, unde îl dă? În prima ligă franceză nu poate juca, cu părere de rău! Să dea Dumnezeu să mă înșel, dar nu cred că poate juca. Îl dă în liga a doua franceză. Acolo e și Dobre (n.r - Alex Dobre, fost la Dijon)... sau a fost, acum s-a dus în Portugalia. De ce ar sta în liga a doua franceză când poate sta la Rapid? Poate merge în cupele europene, poate îl văd alte echipe și joacă.

Dacă la 19 ani nu joci, când vrei să joci? Rapid a câștigat, clar, dar vorbesc din punctul de vedere al jucătorului. Să se ducă într-un campionat care nu...", a spus Marcel Pușcaș, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.