Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: "L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta"

Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2, în runda a șasea din Superliga. Mihai Stoica a evidențiat patru jucători ai campioanei României, care s-a văzut egalată după ce a condus cu 2-0.

TAGS:
RapidFCSBMihai StoicaDrilon Hazrollajalexandru panteaalex dobre
Din articol

La o zi după meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica a criticat prestația lui Siyabonga Ngezana din finalul meciului. Sud-africanul a fost găsit vinovat la ambele goluri marcate de Elvir Koljic.

Mihai Stoica: "Hazrollaj cred că se lasă după meciul ăsta. L-a desființat Pantea"

La capitolul remarcaților lui Mihai Stoica se află Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Mihai Lixandru și Mihai Toma. Oficialul de la FCSB l-a ironizat pe Drilon Hazrollaj, care, în opinia sa, "a fost desființat" de Alexandru Pantea, folosit fundaș stânga la acest joc.

"Îmi pare rău pentru că din minutul 46 până am luat golul 2, cu excepția a două sclipiri a lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele. Din minutul 46 până în minutul 83 am fost aproape perfecți. Erau câțiva jucători care aveau nevoie și de o victorie, în afară că au jucat foarte, foarte bine. Mă refer la Graovac, la Pantea, la Lixandru și la Toma. Toți 4 au făcut un meci excepțional. 

Gândiți-vă la Pantea ce adversari a avut. Hazrollaj cred că se lasă după meciul ăsta. L-a desființat Pantea. După a venit Dobre. Nici cu Dobre nu i-a fost greu",a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Drilon Hazrollaj a fost titular la Rapid și a jucat până în minutul 56, moment în care pe teren avea să intre Elvir Koljic, autorul celor două goluri.

Mihai Stoica: "Am prins Rapid într-o situație delicată. Nu știu dacă asta e valoarea lor"

După meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali a descris Rapid drept "o echipă foarte slabă". Mihai Stoica spune că au contat foarte mult și absențele din tabăra lui Costel Gâlcă.

"Noi am fost lipsiți de niște jucători, dar să ținem cont că Rapid nu i-a avut pe Onea, Manea, care puteau jucau pe postul de fundaș dreapta. Nu l-a avut pe Hromada, care era titular în compartimentul median. Nu l-a avut pe Petrila decât pe final. Nu mai zic de Burmaz. Am prins Rapid într-o situație delicată și atunci nu știu dacă asta e valoarea Rapidului. Cred că Rapid e echipă mai bună pentru că de când a intrat Petrila s-a văzut ceva.

Una e cu Petrila, Hromada, Dobre, alta e fără doi dintre ei. Poate lângă Hromada e mai bun și Christensen. E păcat, dar campionatul e încă la început, iar toți suntem acum concentrați pe Aberdeen și pe ce jucători putem recupera. Am avut și noi niște absențe. N-au fost Crețu, Risto, Șut, Chiricheș. Am avut câteva absențe. Nu mai vorbesc de Dawa sau Alibec", a mai spus Mihai Stoica.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O turistă a avut un șoc după ce s-a cazat într-o casă închiriată pe Airbnb, în Florida. Reacția proprietarului a înfuriat-o
O turistă a avut un șoc după ce s-a cazat &icirc;ntr-o casă &icirc;nchiriată pe Airbnb, &icirc;n Florida. Reacția proprietarului a &icirc;nfuriat-o
ULTIMELE STIRI
ACUM, pe VOYO: Leeds - Everton 0-0 | &Icirc;ncepe meciul care &icirc;nchide prima etapă din Premier League
ACUM, pe VOYO: Leeds - Everton 0-0 | Începe meciul care închide prima etapă din Premier League
Farul - &rdquo;U&rdquo; Cluj 0-1, pe Sport.ro! Mikanovic marchează cu un șut dintr-un unghi imposibil. Iulian Cristea, eliminat
Farul - ”U” Cluj 0-1, pe Sport.ro! Mikanovic marchează cu un șut dintr-un unghi imposibil. Iulian Cristea, eliminat
Marian Iancu o ia peste picior pe FCSB: &rdquo;Dacă ajunge &icirc;n UEL va fi o Csikszereda a competiției&rdquo;. Ce a spus despre Tănase, Olaru și Șut
Marian Iancu o ia peste picior pe FCSB: ”Dacă ajunge în UEL va fi o Csikszereda a competiției”. Ce a spus despre Tănase, Olaru și Șut
Cele mai tari imagini din Rapid - FCSB
Cele mai tari imagini din Rapid - FCSB
Alesul lui Cristi Chivu! Inter forțează transferul unui fundaș de forță din Serie A. Discuții avansate
Alesul lui Cristi Chivu! Inter forțează transferul unui fundaș de forță din Serie A. Discuții avansate
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: Să-și vadă de treaba lui!

Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: "Să-și vadă de treaba lui!"

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: Nu-l vom mai vedea

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: "Nu-l vom mai vedea"

7.000.000&euro; pentru FCSB!

7.000.000€ pentru FCSB!

Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

Gigi Becali &icirc;și pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin &icirc;n seara asta

Gigi Becali își pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: "Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin în seara asta"

Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon: &rdquo;O rușine foarte mare&rdquo;

Primul antrenor demis în noul sezon: ”O rușine foarte mare”

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!