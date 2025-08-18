Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: "L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta"

La o zi după meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica a criticat prestația lui Siyabonga Ngezana din finalul meciului. Sud-africanul a fost găsit vinovat la ambele goluri marcate de Elvir Koljic.



Mihai Stoica: "Hazrollaj cred că se lasă după meciul ăsta. L-a desființat Pantea"

La capitolul remarcaților lui Mihai Stoica se află Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Mihai Lixandru și Mihai Toma. Oficialul de la FCSB l-a ironizat pe Drilon Hazrollaj, care, în opinia sa, "a fost desființat" de Alexandru Pantea, folosit fundaș stânga la acest joc.



"Îmi pare rău pentru că din minutul 46 până am luat golul 2, cu excepția a două sclipiri a lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele. Din minutul 46 până în minutul 83 am fost aproape perfecți. Erau câțiva jucători care aveau nevoie și de o victorie, în afară că au jucat foarte, foarte bine. Mă refer la Graovac, la Pantea, la Lixandru și la Toma. Toți 4 au făcut un meci excepțional.



Gândiți-vă la Pantea ce adversari a avut. Hazrollaj cred că se lasă după meciul ăsta. L-a desființat Pantea. După a venit Dobre. Nici cu Dobre nu i-a fost greu",a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Drilon Hazrollaj a fost titular la Rapid și a jucat până în minutul 56, moment în care pe teren avea să intre Elvir Koljic, autorul celor două goluri.

