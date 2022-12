Aflată pe locul 4 după primele 21 de etape din Superliga, la egalitate cu FCSB și Universitatea Craiova, Rapid a stabilit deja câteva ținte pentru fereastra de mercato din iarnă, iar printre ele se află extrema stângă Gicu Grozav (32 de ani, Petrolul Ploiești), dar și portarul Florin Niță (35 de ani, Sparta Praga).

Rapid vrea să îl transfere pe Florin Niță dacă Horațiu Moldovan va fi vândut

Rapid este dispusă să facă o ofertă pentru Florin Niță în cazul în care se va despărți în această iarnă de Horațiu Moldovan, una dintre cele mai importante piese din angrenajul echipei lui Adrian Mutu.

Niță, care a avut mai multe meciuri excelente la naționala României, nu a mai apărat la Sparta Praga din noiembrie 2021, iar clubul din Cehia a confirmat că i-a oferit posibilitatea goalkeeper-ului de a pleca gratis în vară, însă românul a refuzat.

Bucureșteanul nu mai face parte din lotul Spartei și este greu de crezut că va accepta să rămână fără meci oficial încă șase luni, astfel că o revenire în campionatul României l-ar putea atrage pe cel care a cucerit două titluri de campion cu FCSB.

"Wow! Văd în Florin Niță un portar extraordinar. Un portar și un băiat pe care eu îl apreciez foarte mult", a spus Adrian Iencsi, fostul fundaș al celor de la Rapid, când a auzit despre varianta ca Niță să ajungă în Giulești.

Înainte de Sparta Praga, Florin Niță a mai evoluat doar la Concordia Chiajna (2007-2013) și FCSB (2013-2018)

1,35 milioane de euro a plătit Sparta Praga pentru a-l transfera pe Florin Niță de la FCSB, în ianuarie 2018

110 meciuri a strâns Florin Niță la formația din Cehia

1 trofeu a cucerit Niță cu Sparta - Cupa Cehiei, în 2020

Tomas Rosicky: "Niță știa că poate să plece gratis, dar nu și-a găsit echipă"

Tomas Rosicky (41 de ani), fostul jucător al lui Arsenal, în prezent director sportiv la Sparta Praga, a acordat în septembrie un interviu pentru presa din Cehia în care a atins și subiectul Florin Niță.

Oficialul cehilor spunea că portarul a primit permisiunea de a pleca gratis în vară, însă nu și-a găsit nicio echipă, astfel că a rămas sub contract cu Sparta, valabil până în iunie 2023.

"Avem cinci portari în lot. Știu, sunt mulți. Niță? Situația lui e simplă. După ce Brian (n.r - Brian Priske, antrenorul echipei) a spus că Niță nu mai este principala variantă de portar, el a primit permisiunea de a pleca. Nu și-a găsit o echipă, așa că este în continuare jucătorul nostru. Nu este nicio problemă.

Jucătorul știa de multă vreme că poate să plece. Noi nu l-am împiedicat în niciun fel și chiar i-am promis că nu vom solicita nicio sumă de bani", a declarat Tomas Rosicky, într-un interviu acordat pentru iSport.cz.

Niță a rămas pentru a încasa salariul la Sparta Praga, dar suferă din punct de vedere sportiv

Portarul are un salariu de 700.000 de euro pe sezon, dar ultimul meci jucat la club a fost 21 noiembrie 2021, într-o înfrângere cu FC Slovacko, 0-4. Pentru națională a evoluat ultima dată pe 14 iunie 2022, în înfrângerea cu Muntenegru (0-3), din Nations League.

Niță a fost unul dintre cei mai buni "tricolori" în ultimii ani, evoluțiile sale excelente făcând de multe ori ca scorurile să nu fie mai mari în defavoarea noastră.

Florin Niță mai are contract cu Sparta Praga până pe 30 iunie 2023, dar nu are nicio prezență în teren pentru echipa lui în acest sezon, el fiind doar de două ori pe banca de rezerve la meciuri din Cupa Cehiei și din play-off-ul Conference League. În ultimul an, antrenorii Pavel Vrba, Michal Hornak și Brian Priske s-au bazat pe Matej Kovar (22 de ani / împrumutat de la Manchester United), Dominik Holek (28 de ani) și Milan Heca (31 de ani).