Florin Niță (35 de ani) mai are contract cu Sparta Praga până pe 30 iunie 2023, dar nu are nicio prezență în teren pentru echipa lui în acest sezon, el fiind doar de două ori pe banca de rezerve la meciuri din Cupa Cehiei și din play-off-ul Conference League. În ultimul an, antrenorii Pavel Vrba, Michal Hornak și Brian Priske s-au bazat pe Matej Kovar (22 de ani / împrumutat de la Manchester United), Dominik Holek (28 de ani) și Milan Heca (31 de ani).

A rămas pentru a încasa salariul, dar suferă din punct de vedere sportiv

Portarul are un salariu de 700.000 de euro pe sezon, dar ultimul meci jucat la club a fost 21 noiembrie 2021, într-o înfrângere cu FC Slovacko, 0-4. Pentru națională a evoluat ultima dată pe 14 iunie 2022, în înfrângerea cu Muntenegru (0-3), din Nations League. Acesta a fost unul dintre cei mai buni "tricolori" în ultimii ani, evoluțiile sale excelente făcând de multe ori ca scorurile să nu fie mai mari în defavoarea noastră.

Dar lipsa de meciuri în picioare, faptul că goalkeeperul va împlini 36 de ani la momentul în care va deveni liber de contract și pretențiile salariale mult peste media contractelor din Superligă au făcut ca FCSB, CFR Cluj și CSU Craiova să nu mai fie interesate de serviciile sale, iar selecționerul Edi Iordănescu să se orienteze către jucători mai tineri, precum Ionuț Radu (Cremonese / 25 de ani), Horațiu Moldovan (Rapid / 24 de ani), Mihai Aioani (Farul / 23 de ani) sau Ștefan Târnovanu (FCSB / 22 de ani).

Cele mai probabile destinații, Turcia sau zona arabă

De altfel, cele trei echipe care s-au luptat la titlu în acest sezon și-au asigurat poarta pe mai mulți ani, FCSB contând acum pe Târnovanu, Vlad și Ducan, CFR Cluj avându-i în lot pe Scuffet, Bălgrădean și Sava, iar Craiova bizuindu-se pe Arlauskis, Lazar și Popescu.

Din informațiile Sport.ro, Niță ar putea să ajungă la vară în Turcia, deși are oferte și din zona Golfului Persic. Impresarul Bogdan Apostu s-ar mai fi aflat în discuții cu echipe care se bat la titlul de campioană în Ungaria și Bulgaria, dar și cu altele din Grecia, Polonia și Cehia. Dar interesul acestora pare să fi pălit, după ce Niță a pierdut postul de titular al naționalei, sau ele oferă salarii mult reduse.

Foto - AC Sparta Praga / Nita Florin (FB)