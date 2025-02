Rapid și FCSB se duelează acum pentru semnătura lui Tidiane Keita (28 de ani), mijlocașul francez de la Petrolul. Claudiu Tudor, președintele ploieștenilor, spune că există discuții cu ambele cluburi, iar suma cerută este clară: 500.000 de euro.

Tudor spune că o decizie în privința lui Keita va fi luată după meciul Hermannstadt - Petrolul, programat astăzi, de la ora 14:30. În cazul în care ploieștenii vor câștiga, ar urca pe loc de play-off, 6, iar Tudor spune că sunt șanse mici ca Petrolul să mai renunțe la Keita.



"Au fost discuții doar la nivel de telefon. Nu s-a făcut nicio propunere scrisă. Ultima discuție cu Rapid a fost alaltăieri. Înainte de joc nu vrem să mai discutăm nimic. Agentul jucătorului spune că ar mai fi urcat suma (n.r - de la 200.000 de euro, cât oferea Rapid inițial), dar vom vedea.



Avem discuții și cu FCSB. Nu vom vinde fără prețul pe care îl dorim. Cu siguranță, dacă azi vom câștiga, sunt șanse foarte mici ca el să plece, dar vedem, toate la timpul lor.



Prețul e de 500.000 de euro. Nu îl dăm cu mai puțin. Aș vrea să câștigăm și să discutăm despre play-off mai mult. Agentul spune că există interes foarte mare de la Rapid", a spus Claudiu Tudor, la Fanatik.

Tidiane Keita (28 de ani), mijlocaș central, a ajuns la Petrolul în vară, după ce anterior a evoluat doar în eșaloanele inferioare din Franța, la cluburi precum Toulouse B, US Albi, US Colimers, US Orleans și USL Dunkerque.



Keita este om de bază la Petrolul, cu 25 de meciuri jucate în acest sezon, 23 dintre ele din postura de titular.