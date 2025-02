Ultimele nume vehiculate sunt cele ale lui Tidiane Keita (28 de ani, mijlocașul central francez de la Petrolul) și Mamadou Thiam (29 de ani, atacantul senegalez născut în Franța de la U Cluj). Pentru primul, FCSB ar fi dispusă să plătească 400.000 de euro, iar pentru al doilea 800.000 de euro.

Tidiane Keita și Mamadou Thiam, la FCSB? Reacția lui Mihai Stoica

Întrebat despre cele două posibile transferuri, Mihai Stoica a transmis că nu se pune problema sosirii lui Thiam la FCSB, după ce atacantul a fost declarat recent netransferabil de U Cluj. În schimb, în cazul lui Keita, președintele Consiliului de Administrație al campioanei nu a fost atât de ferm.

"Keita? Nu știu. Gigi, în ultima vreme, are mai multe poziții pe care vrea să le întărească. Eu consider că noi vom fi foarte puternici în play-off după ce Lixandru și Octavian Popescu vor reintra, fără niciun transfer. Exact, eu consider că n-ar trebui să mai transferăm. Noi nu știm cât vom mai merge în Europa, pentru că și asta e important.

De Thiam a fost o discuție la începutul lui ianuarie, când cei de la U Cluj ne-au căutat. Gabriel Giurgiu (n.r - directorul sportiv de la U Cluj) m-a căutat pentru Luis Phelipe. Au făcut o ofertă pentru Luis Phelipe și le-am zis că putem intra în discuție dacă sunt dispuși să schimbăm Luis Phelipe cu Thiam și eventual să vedem cine mai dă o sumă. Au zis că Thiam e netransferabil. Și acolo s-a încheiat orice discuție despre Thiam, pentru că e un jucător foarte important pentru ei și netransferabil", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ce transferuri a făcut FCSB în această iarnă

Veniri - Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 400.000 de euro), Lukas Zima (Petrolul Ploiești / 250.000 de euro), Juri Cisotti (Oțelul / 200.000 de euro), Alexandru Stoian (FCV Farul / 500.000 de euro), Ionuț Cercel (FCV Farul / 500.000 de euro), Andrei Dăncuș, Luca Ciobanu, Denis Colibășanu (promovați de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Luis Phelipe (Sheriff Tiraspol / gratis), Andrei Vlad (Aktobe / gratis), Ionuț Panțîru (Voluntari / gratis)