Mihai Aioani a susținut prima sa conferință de presă ca jucător al Rapidului, chiar înaintea meciului cu Dinamo, al cărui suporter susține PCH că ar fi.

"Nu trebuie să picăm în capcana locurilor din clasament"

"Știu că ne așteaptă un meci dificil, trebuie să fim noi, să atacăm din primul până în ultimul minut. Nu trebuie să picăm în capcana locurilor din clasament. Mâine trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a lua cele trei puncte. Au fost două zile foarte bune, băieții m-au primit cu brațele deschise. Au făcut ca adaptarea mea să dureze cât mai puțin. Mă bucură lucrul acesta și să sperăm că mâine o să facem tot ce ține de noi pentru a câștiga.

Nu e nicio presiune în plus faptul că am fost recomandat de Bogdan Lobonț. Din contră, este un lucru foarte bun pentru că are atâta experiență în spate. Dânsul știe foarte bine prin ceea ce trecem noi și cred că o să am doar de câștigat din această colaborare.

"Domnul Hagi mi-a mulțumit pentru ceea ce am făcut la Farul"

Cum am fost transferat? Ne-am întors de la Craiova, am ajuns la Constanța în jur de șase dimineața. Pe la prânz am primit un telefon că cele două cluburi sunt în negocieri. Am zis 'ok' și marți dimineața mi s-a transmis să nu mă mai schimb pentru antrenament, pentru că mutarea s-a făcut.

Marți am fost și mi-am luat la revedere de la foștii colegi și am pornit spre București. Domnul Hagi mi-a spus să muncesc în continuare. Mi-a mulțumit pentru ceea ce am făcut la Farul Constanța și mi-a spus să rămân același băiat pe care îl cunoaște.

Nu mă așteptam să plec altundeva decât în străinătate. A fost ceva foarte rapid și mă bucur că s-a întâmplat. Mi-am propus să câștig campionatul, asta îmi doresc cel mai mult, pentru asta am sunt aici, ca să câștig trofee", a declarat noul portar al giuleștenilor.

Foto - Gabriel Chirea