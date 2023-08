Gică Hagi e convins: ”E prea mult pentru noi să fim și în Europa, și în campionat”

Campioana a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superligă și este pe locul zece după primele șase etape. Imediat după meci, Gică Hagi a reacționat și a vorbit și despre duelul din play-off-ul Conference League.

Farul Constanța se va duela în dublă manșă cu HJK Helsinki pentru un loc în grupele Conference League. Calificarea ar aduce o sumă importantă în conturile clubului lui Gică Hagi, aproape trei milioane de euro.

”Regele” a tras și primele concluzii după eșecul din Giulești. Este convins că meciurile europene îi afectează pe cei de la Farul în campionat.

Gică Hagi: ”Eu le-am atras atenția”

„Meci frumos, dar cred că în defensivă am făcut multe greșeli, am dat spațiu, n-am alergat, n-am fost unde trebuia să fim. Ofensiv, o repriză previzibilă. O construcție pe care o vedea oricine, suntem prea lenți și previzibili. Rapidul a marcat de două ori, și noi am avut șansa noastră. Așa s-a scris istoria meciului.

Nu e defensiva, suntem toți. Trebuie să te aperi cu toată echipa, trebuie să ataci cu toți. Normal că te îngrijorează, când pierzi trei meciuri la rând. Sper ca ei să-și pună un semn de întrebare, eu le-am atras atenția. Se pare că e prea mult pentru noi să fim și-n Europa, și în campionat.

Mai încă vreo 7-8 acasă care stau. Câți să mai luăm? Problema să strângem grupul, să ne conectăm și la campionat la fel cum suntem în Europa. În campionat, cred eu, tratăm puțin superficial. Trebuie să fim noi, cei de anul trecut, să jucăm acasă. O să fie greu dar avem trei zile și sper să ne revenim.

Trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Orice înfrângere e pusă acolo. Anul trecut am avut puține, cred că trei, anul ăsta deja avem trei. Europa e prea mult pentru noi, probabil plătim această situație”, a spus Gică Hagi.

Rapid București - Farul Constanța 3-1. Giuleștenii, succes răsunător

Xian Emmers a deschis scorul în minutul 34, iar Marko Dugandzic a mărit avantajul patru minute mai târziu. În repriza secundă, Adrian Mazilu a redus din diferență cu o bijuterie în minutul 79, însă Alexandru Ioniță II a închis tabela de marcaj la 3-1 în minutul 88.

În următoarea etapă, Rapid București va face deplasarea la Craiova pentru meciul împotriva lui FCU de vineri, 25 august, de la ora 21:30. De cealaltă parte, Farul Constanța va evolua mai întâi în play-off-ul pentru calificarea în grupele Conference League, joi, 24 august, de la ora 20:00, împotriva lui HJK.

Echipele de start: