Danny Armstrong a fost cel care a deschis scorul în minutul nouă, dintr-un penalty obținut de Alexandru Musi și acordat de Istvan Kovacs după consultarea arbitrajului video. Dinamoviștii nu și-au putut menține avantajul până la pauză. Constantin Grameni a restabilit egalitatea cu un șut superb, din afara careului, care l-a lăsat fără replică pe Devis Epassy.

Cîrjan a dus scorul la 2-1 după o fază ”desenată” de Alexandru Musi în minutul 47 și a readus-o pe Dinamo în avantaj, dar bucuria oaspeților nu a dat foarte mult pentru că Petrila a înscris cu o execuție ”de pus în ramă” în minutul 67. Lovitura de grație a fost dată de Cătălin Vulturar, care a înscris primul său gol în Superligă din alunecare, din fața lui Epassy.

Rapid e noua favorită la titlu! Dinamo s-a prăbușit

Rapid a ajuns la 31 de puncte, a preluat conducerea în clasamentul din play-off, dar și în topul favoritelor la titlu în opinia bookmakerilor. Echipa pregătită de Costel Gâlcă are acum o cotă de 2.80, depășind Universitatea Craiova, cu 3.05.

Văzută drept una dintre favoritele la titlu în urmă cu câteva runde, Dinamo s-a ”prăbușit” și în topul alcătuit de specialiști. Are acum o cotă de 11 pentru a produce surpriza și a câștiga primul titlu de campioană după 19 ani. Doar FC Argeș stă mai rău, cu o cotă de 25 pentru o surpriză majoră.

Cotele pot suferi modificări în funcție de rezultatul meciului dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, programat luni, dar e foarte greu de crezut că una dintre cele două poate deveni favorită la titlu în cazul unei victorii în derby-ul din Ardeal.

Cotele echipelor din play-off pentru titlu:

Rapid București - 2.80

Universitatea Craiova - 3.05

CFR Cluj - 4.75

Universitatea Cluj - 8

Dinamo București - 11

FC Argeș - 25

În următoarea partidă din campionat, Rapid se va deplasa la Cluj pentru meciul cu CFR, iar Dinamo va juca pe teren propriu cu liderul Universitatea Craiova.