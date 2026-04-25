Cu trei înfrângeri și o remiză în ultimele patru etape din play-off, Rapid a pierdut podiumul și ar putea coborî chiar pe locul 6 la finalul acestei etape, în funcție de rezultate. Giuleștenii speră însă că vor redresa situația și vor prinde un loc de cupe europene.

Costel Gâlcă: "Dacă plec sau rămân pot spune doar la finalul campionatului"

Conducerea celor de la Rapid a anunțat că înțelegerea lui Costel Gâlcă se va prelungi automat dacă echipa se va califica într-o cupă europeană. În caz contrar, giuleștenii se pot despărți unilateral de antrenorul instalat în vară.

În ultima perioadă, tot mai multe zvonuri îl dau plecat pe Gâlcă de la Rapid, indiferent de situația din clasament. La conferința de presă premergătoare derby-ului cu Dinamo, tehnicianul a fost întrebat dacă va rămâne și în sezonul următor.

"Din punctul meu de vedere, eu mi-aș fi dorit mult mai mult. Am demonstrat, am stat în primele 3 permanent. Am avut opțiuni să fim mult mai sus. Important la o echipă e tot - jucătorii pe care îi aduci în iarnă, în vară, ceea ce vrei să construiești. În permanență trebuie să crești, de la an la an.

Acest lucru (n.r - dacă va rămâne sau va pleca) nu pot să-l spun decât la finalul campionatului.

Mă doare că n-avem mai multe puncte. Puteam să fim acolo, dar sunt multe cauze. E prea mult de discutat", a spus Gâlcă.

Gâlcă: "Dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să aduci plus valoare!"

Pe parcurusul conferinței, Gâlcă a părut că își exprimă voalat dezamăgirea referitoare la transferurile pe care Rapid le-a făcut atât în vară, cât și în iarnă.

"Important e ca an de an sau ca la fiecare 6 luni să știi ce vrei. Dacă vrei să crești și să te bați la campionat, trebuie să aduci plus valoare. Nu sunt de acord cu jucători noi care să fie rezervă. Trebuie să aduci jucători mult mai buni!", a mai spus Gâlcă.

Antrenorul de la Rapid a făcut o scurtă caracterizare adversarei de duminică și a explicat de ce crede că echipa sa a obținut numai 4 puncte în primele 5 runde din play-off.

"Ne așteaptă un meci cu o echipă care a fost la un pas să ajungă în finala Cupa României. A demonstrat că poate juca împotriva unei echipe solide precum Craiova, dar le-a lipsit inspirația. Trebuie să ne așteptăm la ambiție din partea lor, organizare și dorință de a demonstra că pot fi mult mai sus în play-off.

Noi venim după o perioadă destul de dificilă în care nu am arătat cum trebuie - ba la mijlocul terenului, ba în părțile laterale, ba în fața porții. Asta a făcut să acumulăm puține puncte în primele 5 meciuri din play-off.

Suntem mult mai concentrați. Le-am cerut mult mai mult. Am spus că unde nu ajunge calitatea individuală trebuie să ajungă intensitatea. Trebuie să fim conectați și să dăm totul pentru a câștiga cât mai multe meciuri. Atmosfera e bună și sper să fie și mai bună după meci. Noi avem datoria de a da mai mult la fiecare meci. Înțeleg și supărarea suporterilor, înțeleg multe lucruri, așa că atitudinea nu trebuie să lipsească din niciun meci", a mai spus Gâlcă.