Cele două echipe și-au dat întâlnire joi, 18 decembrie, la Atena pe ”OPAP Arena” în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.



La capătul celor 90 de minute, gazdele au obținut toate cele trei puncte și au eliminat-o pe Craiova din Europa după două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+15.



Ioan Andone s-a crucit când a observat ce a făcut un club din Superliga: ”Nu am văzut așa ceva în ultimii 20 de ani”



Întrebat într-un interviu pentru Sport.ro de confruntarea Craiovei din Conference League, Ioan Andone, fost mare internațional român și antrenor, a rămas perplex.



”Ghinion ca cel al Craiovei nu știu dacă am văzut în ultimii 20 de ani! Vorbim în cupele europene... Ăsta e ghinion! Ăștia sunt oltenii (n.r. râde)”, a spus Ioan Andone.



AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

