Dacă FCSB nu se va încurca cu FC Voluntari, pe 14 mai, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, ultimul meci al sezonului, contra CFR-ului, va fi cu titlul pe masă. Iar pentru ultima partdă a campionatului, Mihai Stoica (57 ani) a anunțat că dorește arbitri străini. Propunere neînțeleasă de Cristian Balaj (50 ani), care a precizat că nu înțelege abordarea FCSB-ului, având în vedere că oficialii clubului au lăudat prestația „centralilor” români.

Cristian Balaj: „Am încercat să fiu influențat”

„A părut acest subiect în urma unei discuții pe care am avut-o cu un oficial de la FCSB. Am rămas surprins de această întrebare. Cu câteva zile ei i-au lăudat pe arbitri, i-au făcut doctori. La rândul meu, am fost delegat să arbitrez alte derby-uri din alte țări și am încercat să fiu influențat. Nu m-am arătat încântat. Ulterior, cei de la FCSB au venit cu o precizare. Se pare că nu-și doresc nici ei arbitri străini”, a declarat Cristi Balaj la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

De altfel, președintele CFR-ului a lămurit că și-ar fi dorit VAR în meciul care poate decide titlul, doar că birocrația și ezitarea oficialilor de la FCSB au făcut ca ultima partidă a sezonului să nu beneficieze de arbitraj video.

„Propunerea pe care i-am făcut-o lui Vali Argăseală a fost să implementăm VAR-ul la acest moment important. Aceste certificări sunt făcute de oameni. În momentul în care îți susții clauza, confirm că ar fi existat soluții. Prima condiție este să-ți dorești”, a precizat Balaj.