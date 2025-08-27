Fostul șef de la Ligă a avansat un scenariu-șoc, în care cele două forțe ale campionatului ar putea rata prezența în play-off la finalul sezonului regulat.



Fostul oficial este de părere că ambele echipe vor avea o misiune extrem de dificilă în a se clasa între primele echipe din campionat. "Și Steaua (n.r. - FCSB) și ei (n.r. - CFR Cluj), părerea mea, le va fi foarte greu să intre în play-off", a punctat Dragomir în dialogul cu Horia Ivanovici.



Craiova, principalul pericol



Argumentul principal al lui "Don Corleone" stă în forma excelentă și în forța arătate de Universitatea Craiova în acest start de sezon. El consideră că echipa patronată de Mihai Rotaru a devenit o candidată serioasă la titlu, ceea ce va încurca planurile granzilor.



"Tu gândește-te că la titlu, ca să iei titlu, de acum înainte trebuie un efort extraordinar, pentru că Universitatea Craiova este o forță acum. Ăsta (n.r. - Mihai Rotaru) într-adevăr și-a făcut echipă", a mai spus fostul președinte LPF.



În același context, Dragomir i-a oferit și un sfat antrenorului oltenilor, Mirel Rădoi, pe care l-a îndemnat să își gestioneze mai bine ieșirile nervoase: "I-aș recomanda lui Mirel să nu bage în seamă toată lumea. El nu are voie, el are o meserie în care lumea vine să se elibereze, să refuleze. El trebuie să suporte astea, își asumă, asta e meserie, e fișa postului".

