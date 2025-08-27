Prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Roș-albaștrii au fost egalați pe final, după ce au condus cu scorul de 2-0, în inferioritate numerică.

Dilemele lui Jimmy Thelin înainte de FCSB - Aberdeen

Scoțienii vorbesc despre mai multe dileme apărute la Aberdeen înaintea returului cu FCSB din play-off-ul Europa League.

Jurnaliștii din Scoția susțin că felul în care rezervele pe care Jimmy Thelin le-a trimis în teren în repriza secundă cu FCSB au reușit să schimbe soarta partidei îl fac pe antrenorul lui Aberdeen să se întrebe dacă ar trebui să le ofere lui Leighton Clarkson, Mats Knoester, Ester Sokler, Graeme Shinnie și Dante Polvara roluri de titulari.

”Revenirea spectaculoasă a lui Aberdeen i-a oferit antrenorului Thelin multe lucruri de analizat, în încercarea sa de a-și duce echipa în faza grupelor competiției. Oare super-rezervele vor fi răsplătite cu titularizări? Rezervele introduse de Thelin au avut un rol esențial în menținerea scorului egal, după cele 90 de minute intense de la Pittodrie. Slăbiciunile din apărare i-au costat scump, fiind conduși cu 2-0 după 47 de minute, de o echipă rămasă în zece oameni, după eliminarea lui Juri Cisotti.

Thelin a făcut trei schimbări la pauză, trimițându-i pe teren pe Leighton Clarkson, Mats Knoester și Ester Sokler, iar căpitanul Graeme Shinnie și Dante Polvara au intrat după minutul 60. În special introducerea lui Polvara a readus-o pe Aberdeen în joc, mijlocașul american marcând la doar două minute după ce a intrat pe teren. Evoluția sa foarte bună le-a dat scoțienilor energie și încredere, iar presiunea a continuat până în final, când Sokler a egalat cu o lovitură de cap.

Determinarea lui Shinnie și inteligența lui Clarkson au fost, de asemenea, cruciale în revenire, și este foarte posibil ca antrenorul lui Aberdeen să fie tentat să înceapă cu unii dintre acești jucători în manșa secundă”, au scris cei de la PressAndJournal.

De altfel, scoțienii se întreabă cum va aborda Jimmy Thelin returul cu FCSB. Dacă va încerca să pună presiune pe FCSB și să încerce să profite de greșelile roș-albaștrilor din compartimentul defensiv sau să joace prudent și să aaștepte ocazia de a contraataca.

Jurnaliștii din Scoția au precizat că Daniel Bîrligea a fost cel mai mare pericol pentru Aberdeen în meciul de pe Pittodrie.

”Atacantul lui FCSB, Daniel Bîrligea, a fost principalul pericol pentru Aberdeen săptămâna trecută, marcând un gol și oferind o pasă decisivă într-o prestație individuală excelentă la Pittodrie.

Însă, din perspectiva scoțienilor, golurile primite au fost cauzate de propriile greșeli. Dacă Aberdeen își poate consolida apărarea, așa cum s-a văzut la meciul tur, poate pune mari probleme campioanei României.

Dilema lui Thelin este cum să abordeze meciul de la București: Să joace prudent și să lovească pe contraatac, știind că presiunea va fi pe gazde sau să atace o echipă care a demonstrat slăbiciuni în apărare?”, au continuat scoțienii.

VIDEO Rezumatul meciului Aberdeen - FCSB 2-2

