Probleme mari pentru Dusan Uhrin! Steliano Filip s-a accidentat și va rata meciul cu Chindia

Dusan Uhrin s-a plâns de pregătirea fizică a elevilor săi și plănuia ca în această pauză competiționată, datorată meciurilor echipei naționale, să-și pună echipa ”la punct”. Accidentările i-au dat, însă, planurile peste cap.

Probleme mari de lot pentru Dusan Uhrin! S-a accidentat și Steliano Filip

Dinamo nu se va putea baza pe Steliano Filip, care nu are probleme la mușchii adductori. În plus, și Vlad Morar, care a marcat în meciul cu Rapid, are dureri musculare și ar putea fi indisponibil, scrie GSP.ro.

Cei doi se alătură unei lungi liste cu jucători indisponibili de la Dinamo, printre care Mirko Ivanovski, Igor Jovanovic, Alexandru Răuță, Cosmin Matei și Răzvan Patriche.

Dinamo ocupă locul 14 în clasaentul Ligii 1, cu 10 puncte, opt mai puține decât CS Mioveni, care se află pe 13.

Chindia, următoarea adversară din campionat, este la nouă puncte distanță de „câini” și ocupă ultimul loc ce asigură salvarea directă de la retrogradare.