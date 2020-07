Probabil cea mai tare schema din ISTORIE la o lovitura libera! :)) Moment HALUCINANT la Clinceni-Voluntari! :)) Faza care poate ajunge in TOATA lumea

Clinceni-Voluntari s-a terminat 2-1. Echipa lui Ilie Poenaru a urcat pe locul 2 in playout si e tot mai departe de retrogradare.

In afara de gafa incredibila a lui Cojocaru de la golul de 2-0, meciul a mai oferit un moment memorabil.

Schema Clinceniului pentru o lovitura libera in minutul 51 are sanse sa ajunga peste tot in lume. :) Pregatirile au dat tonul pentru ceva special... numai ca Cebotaru, capitanul Clinceniului, a oprit schema mai devreme decat ar fi trebuit. Mult prea devreme! :)) Mingea trimisa de mijlocasul moldovean s-a lovit de colegul Adrian Sut, si el uimit de ceea ce tocmai se intamplase! :)