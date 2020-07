Portarul dorit de FCSB, gafa HALUCINANTA in Clinceni-Voluntari! Va ajunge in toata presa mondiala! Ce a putut Cojocaru sa faca

Imprumutat de Viitorul la Voluntari, Valentin Cojocaru (24 de ani) a facut un sezon consistent la marginea Bucurestiului.

Portarul a trait insa un moment de cosmar in partida cu Clinceni din playout! In minutul 61, Cojocaru a iesit sa respinga in fata lui Markovic, la un contraatac al Clinceniului. Goalkeeperul a dat insa pe langa minge si l-a lasat pe Markovic cu poarta goala in fata.



Cojocaru a intrat in atentia FCSB, unde Becali a recunoscut ca-l vrea din nou. Cojocaru s-a despartit de stelisti in 2017, cand a ajuns la Apollon Limassol.