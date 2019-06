Primul transfer facut de Neagoe la Dinamo! A adus portar de la o retrogradata. Totul e oficial

Dinamo a facut prima mutare pe piata transferurilor dupa numirea lui Eugen Neagoe ca antrenor.

Portarul Catalin Straton (29 de ani) a semnat cu 'cainii'. Straton, ultima data la Calarasi, va fi prezent pe 17 iunie la reunirea echipei, anunta site-ul oficial al lui Dinamo.

Straton a venit din postura de jucator liber de contract. In cariera, portarul a mai trecut pe la Rapid, FC Vaslui, Craiova si ACS Poli Timisoara. Straton a debutat in Liga 1 in culorile Rapidului in 2009, intr-un meci cu Poli Iasi, terminat 4-1.