"Asta NU este Dinamo!" Prunea, lasat fara cuvinte de situatia de la fosta sa echipa! Cum trebuie rezolvat HAOSUL

Fanii lui Dinamo continua protestele impotriva conducerii clubului.

Fostul portar al celor de la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre situatia de la club dupa protestele fanilor in urma demiterii lui Mircea Rednic.

"Nu e o situatie placuta pentru nimeni, nici pentru suporteri, nici pentru conducerea clubului, jucatorii sunt si ei probabil ingrijorati. Dialogul este cel care poate rezolva aceasta situatie. Se poate purta un dialog, trebuie lasat totul la o parte. Viata merge mai departe, este un nou antrenor care nu are nicio vina. Am vazut ca s-a si apucat de treaba si a facut si niste transferuri, probabil vor face si altele. Perioada in care trebuie sa-si regleze toate problemele este una scurta.



Au mai fost situatii in care suporterii erau extrem de ingrijorati si au venit si peste noi in vestiar, insa dialogul a fost cel care a rezolvat problemele si, bineinteles, rezultatele. Nu mi s-a intamplat in cariera mea sa fiu atacat, plamuit, jignit da, dar nu mai mult, nu accept asa ceva si aici este problema conducerii clubului care trebuie sa rezolve situatia si sa se delimiteze de tot ceea ce inseamna jigniri, brutalitati, nu au ce sa caute. Nu asta este Dinamo.



Trebuie sa fie un nou inceput, eu il cunosc foarte bine pe Neagoe, este un antrenor foarte bun care vrea performanta si de asta a venit la Dinamo ca altfel nu venea. Trebuie lasat sa lucreze.



Este dificila intoarcerea lui Mircea (Rednic) la Dinamo in acest moment. Chiar daca este unul dintre cei mai buni antrenori din tara, el a venit cu inima deschisa la Dinamo si nimeni nu ii poate reprosa asta, dar asta e viata in fotbal si mai ales a antrenorilor" a spus Florin Prunea la Pro X.