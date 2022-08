Arădenii nu au vrut să renunțe foarte ușor la unul dintre cei mai buni jucători din echipă, astfel că Becali a fost nevoit să achite suma ce reprezenta clauza de reziliere. Puțină lume știe, însă, că Miculescu s-a ”plimbat” la mai multe cluburi în perioada junioratului.

În 2014, la vârsta de 13 ani, pe vremea când evolua pentru Electrica Timișoara, în imediata vecinătate a Aradului natal, Miculescu a fost observat de scouterii lui Gică Hagi și a fost transferat la academia ”Regelui” din Constanța. Atunci a oferit și primul interviu legat de începuturile sale în fotbal.

David Miculescu și interviul de la 13 ani: ”Modelul meu de jucător este Cristiano Ronaldo”

„Am jucat la Electrica Timișoara și am avut un turne, Cupa Hagi Danone și m-a văzut un antrenor de la Academia Hagi, l-a sunat pe tata dacă pot să vin la niște probe. La probe ne-a pus să facem mai multe exerciții, duble și până la urmă au zis că pot să vin. Evoluez pe postul de atacant stânga și modelul meu de jucător este Cristiano Ronaldo.

N-am mai evoluat la cluburin din Timișoara, dar m-au dorit foarte multe. M-au chemat Banatul, Poli, dar mai buni decât ei și nu m-am dus. Am început fotbalul la șase ani”, a spus Miculescu, în 2014, într-un interviu acordat pentru actuala pagină de YouTube a Farului Constanța.

Miculescu a jucat pentru Academia ”Gheorghe Hagi” doar un sezon, în 2014-2015. A urmat o scurtă experiență la Regal Sport București, unde a fost coleg cu Octavian Popescu, iar din 2016 s-a întors ”acasă”, la Arad, unde a fost legitimat la UTA și unde a făcut pasul la echipa mare.

David Miculescu: „Asta îmi va fi și motivația, să ajung la naționala mare”

La prima conferință de presă din calitate de jucător al roș-albaștrilor, Miculescu a mărturisit că acesta a fost marele său vis, să evolueze pentru FCSB. Totodată, atacantul a precizat că vrea să-i demonstreze lui Gigi Becali că nu a plătit în zadar 1,7 milioane de euro pentru serviciile sale.

„Pentru mine înseamnă un pas foarte important că am ajuns la Steaua, o echipă care se bate la titlu. Am aici să demonstrez, sper să-i fac mândri pe toți. Am puține emoții că am ajuns la Steaua (n.r. nu te-a îmbărbădat domnul Becali?) Ba da, am vorbit cu domnul Becali, e totul bine. Vreau să-i demonstrez să aibă încredere în mine că m-a adus aici.

Este o schimbare importantă, dar eu zic că mă voi acomoda foarte repede. Asta îmi va fi și motivația, să ajung la naționala mare. Eu sunt foarte pregătit pentru a debuta în meciul din Conference League, sper să și înscriu. Încă nu am apucat să vorbesc cu Nicolae Dică, sper că astăzi să o fac”, a spus Miculescu, la conferința de presă.