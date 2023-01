Arbitrul Andrei Chivulete a întrerupt partida în minutul 25, echipele au mers la vestiare pentru 10 minute, însă la revenirea pe suprafața terenului, galeria oltenilor nu s-a oprit din scandările rasiste, iar centralul a fost nevoit să stopeze definitiv meciul.

Prima reacție după întreruperea meciului Sepsi - FCU Craiova. Roland Niczuly, categoric. Ce a subliniat fotbalistul covăsnenilor

Portarul lui Sepsi OSK, Roland Niczuly, a oferit o primă declarație după întreruperea meciului și a evidențiat faptul că nu înțelege de ce suporterii scandează asemenea lucruri în timpul unui meci.

„Cei de la Craiova au bătut drumul până aici, au făcut șapte ore din câte am înțeles, am vorbit cu câțiva jucători de la ei, este o situație neplăcută, dar sperăm să se învețe ceva din acest lucru, pentru că deja este neplăcut tuturor.

(n.r. pentru voi ar fi ok să se fi continuat meciul?) Suntem obișnuiți cu situația asta. Se știe foarte bine că la noi se scandează încontinuu la aproape fiecare meci, dar nu înțeleg. Toți suntem aici crescuți, născuți aici în zonă. Avem o echipă care a reprezentat România în cupele europene. Este neplăcut. Și cu 'U' Cluj în ultimul meci de anul trecut a fost aceeași problemă. Sper să se termine astea, pentru că este neplăcut să avem situații de genl să se oprească meciul după 27 de minute.

Speram să se termine, mai ales că arbitrul a tras un semnal de alarmă destul de clar: ne-a trimis la vestiare și speram cu toții să continue meciul. Am și vorbit în acele minute de stat la vestiar să rămânem concentrați. E și nasol pe vremea asta. Din câte am înțeles de la domnul arbitru, nu mai este cale de întors. Nu mai este o altă opțiune decât cele trei puncte pentru noi. Noi nu suntem vinovați de nimic, nici jucătorii de la Craiova nu sunt vinovați cu nimic.

Cred că trebuie să fim civilizați. Mă uit la meciuri din Premier League și cântă tot stadionul 90 de minute și nu s-a întâmplat niciodată să fie scandări xenofobe. Nu am văzut nicăieri în lume. Am crescut cu acest lucru de mici și nu ne deranjează. Pe noi nu ne mai deranjează. Chiar și astăzi nu le-am băgat de seamă, dar ce să facem, dacă arbitrul a luat decizia asta ne conformăm. Din câte am înțeles, vom face un antrenament pentru noi acum”, a spus Roland Niczuly, după ce meciul a fost întrerupt din cauza scandărilor rasiste.

Sepsi OSK - FCU Craiova 0-0 (meci întrerupt de arbitrul Andrei Chivulete)

În minutul 25, iniţial arbitrul Andrei Chivulete a cerut să se facă un anunţ la staţia de amplificare, ca avertisment, însă după foarte scurt timp el a oprit meciul şi a trimis echipele la vestiare.

Meciul a fost întrerupt 10 minute, echipele au revenit pe gazon, dar au mai jucat doar 14 secunde și Chivulete a fluierat finalul partidei! Fanii lui FCU au declanșat din nou ploaia de scandări xenofobe, iar Chivulete a întrerupt definitiv partida!

Bergodi s-a dus către Chivulete pentru a-i cere explicații însă centralul a respectat regulamentul! Dacă după cele 10 minute de întrerupere echipele revin pe teren și se continuă scandările xenofobe, arbitrul fluieră finalul partidei.

"Cam asta a fost!", a spus comentatorul partidei de la Digisport, Dan Ștefănescu.