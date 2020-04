Prima reactie din vestiarul lui Dinamo dupa ce jucatorii au fost bagati in somaj tehnic: "Fiecare jucator isi va negocia contractul!"

Cluburile aleg sa reduca salariile jucatorilor sau sa ii trimita in somaj tehnic pe perioada pandemiei de coronavirus.

Din cauza faptului ca nu pot suporta salariile sportivilor, cluburile aleg sa le micsoreze salariile sau chiar sa bage jucatorii in somaj tehnic pe durata pandemiei.

Dinamo, aflata intr-o situatie financiara dificila, si-a notificat jucatorii ca sunt trimisi in somaj tehnic, iar dupa pandemie, fiecare in parte isi va renegocia contractul, dupa cum a declarat Valentin Lazar pentru Digi Sport.

"Am avut o discutie telefonica cu cei din conducere acum 2 zile, ne-au trimis notificari tuturor despre somajul tehnic si dupa ce se va termina, vom incepe o negociere individuala, fiecare jucator isi va negocia contractul.

Sigur vor scadea salariile si trebuie sa gasim un front comun. Nu avem de ales, astea sunt regulile, am discutat si cu un avocat si mi-a spus ca nu am de ales. Trebuie ajuns la un numitor comun si trebuie facut in asa fel incat sa le fie bine si cluburilor si jucatorilor.

Nu eram intr-o forma buna inainte de intreruperea campionatului, era un suflu nou cu instalarea noului antrenor, majoritatea jucatorilor erau multumiti fata de ce a fost inainte. Sper sa avem vreo 3 saptamani la dispozitie sa ne pregatim, sa jucam bine in play-off", a declarat Vali Lazar pentru Digi Sport.