HAOS la Dinamo! Contractele au fost suspendate, iar Danciulescu a fost anuntat printr-un mesaj! "Patronul vrea sa scape de echipa, nu-l mai intereseaza altceva"

Situatia de la Dinamo continua sa fie incerta.

Conducerea din Stefan cel Mare i-a anuntat pe jucatori ca au contractele suspendate pe perioada starii de urgenta, iar Ionel Danciulescu a aflat de aceasta masura printr-un mesaj pe WhatsApp, informeaza ProSport.

Danciulescu a fost aproape sa imprumute clubul cu 50.000 de euro, dar totul a cazut dupa aflarea vestii.

Ciprian Marica, in prezent patron la Farul Constanta, a vorbit despre scandalul de la Dinamo si crede ca Ionut Negoita are un singur plan, acela de a vinde clubul.

"Sincer nu stiu ce se intampla la Dianamo, lucrurile nu functioenaza asa cum trebuie, e clar ca patronul vrea sa scape de aceasta echipa, iar primordial este vanzarea clubului. Nu-l mai intereseaza alte probleme, rezulate, lot... Ionel Danciulescu nu intelege situatia in care se afla, stiu inca de acum ceva timp ca nu are un cuvant de spus, se simtea in plus. Faptul ca afla ca i s-a suspendat contractul nu ma mira. Acolo nu stie stanga de dreapta, nu se inteleg intre ei, nu stiu ce va urma, e complicata povestea", a spus Marica, la PRO X.