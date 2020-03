Sfarsitul lui Dinamo e tot mai aproape? Jucatorii nu accepta suspendarea contractelor si l-au amenintat pe Negoita ca pleaca de club! Ce mesaje au transmis

Situatie tensionata la Dinamo din cauza pandemiei.

Pandemia de coronavirus face pagube majore si asupra echipelor de fotbal. Fotbalistii de la Dinamo au fost anuntati ieri ca li se vor suspenda contractele pe toata perioada pandemiei, si vor incasa 500 de euro pe luna , in baza celor 2340 de lei, ajutor din partea Statului.

Jucatori clubului din Stefan cel Mare nu sunt deloc multumiti de aceasta decizie si au transmis mai multe mesaje in care acuza hotararea luata de club. Fotbalistii nu vor accepta micsorarea salariului lunar asa cum vor cei din conducere, iar strainii ameninta ca pleaca din Bucuresti spre tarile lor natale in cel mai scurt timp posibil

"Ne-au auntat ca vom fi instiintati oficial de acest detaliu, ca vom primi acea suma pe durata suspendarii activitatii, in schimb, nu ni s-a spus nimic vizavi de salariile restante. Ori daca tot aunti ca nu mai platesti remuneratiile, cu toate ca n-ai mai avut si nici n-o sa ai vreo cheltuiala pe durata pauza competitinale, de ce nu nu se zice nimic de salariile restante? Ca n-o sa renunte nimeni la ele! Deja pe 15 aprilie se fac trei luni de neplata. Si de cand se dau cei 500 de euro, pui si luna martie pe care am muncit-o jumatate? Si-asa era atmosfera cum era, sa vezi dupa", au spus cativa fotbalisti de la Dinamo, pentru Gsp.