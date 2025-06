Costel Gâlcă a oferit o primă reacție pentru site-ul oficial al Rapidului după ce a semnat cu echipa patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu.

Costel Gâlcă: ”Obiectivul este să terminăm pe locurile europene!”

Antrenorul care a făcut ”tripla” cu FCSB a mărturisit că, în ciuda trecutului său roș-albastru, s-a bucurat în momentul în care a fost contactat de Rapid, mai ales că are mulți suporteri rapidiști în familie.

De altfel, Gâlcă a anunțat și care este obiectivul său la Rapid.

”Sunt foarte bucuros că am ajuns la acest club istoric din România și așteptările mele sunt să duc Rapidul cât mai sus. Am fost puțin surprins, dar am venit cu mare drag și cu mare bucurie în suflet, pentru că în familie am și rapidiști. Socrul meu îmi povestea tot timpul de Rapid, știa tot, îmi spunea că și-ar dori ca într-o zi să ajung la Rapid.

Totul a decurs foarte repede, sunt foarte bucuros. Un club cu o forță enormă, un club foarte bine organizat, o atmosferă impresionantă la meciuri, am și spus tot timpul că Rapid are niște suporteri extraordinari, care te fac să te simți ca la spectacol, care sunt exigenți și vor victorii, cupe și să se bată acolo sus tot timpul. Atuul principal este clubul în sine, tot ce înseamnă Rapid, suporteri, echipă.

Obiectivul este să terminăm pe locurile europene, este important pentru club să atingă acest obiectiv, dar trebuie să fim ambițioși, să dăm maximum la fiecare meci, să ne facem suporterii fericiți și să tindem la mai mult”, a spus Costel Gâlcă într-un interviu acordat clubului.