LIVE VIDEO | Prezentarea oficiala a lui Bogdan Arges Vintila, noul antrenor de la FCSB: "E o provocare, jucatorii si-au pierdut calea!"

Gigi Becali a confirmat dupa partida cu Vitoria Guimaraes anuntul facut in exclusivitate de www.sport.ro!

A inceput prezentarea oficiala a lui Bogdan Andone la FCSB!

Gigi Becali a vorbit despre partida incheiata la egalitate cu Vitoria Guimaraes, 0-0.

"Am vazut cat va pricepeti voi de vorbiti la TV de o laudati pe Guimaraes, Dumnezeu n-a vrut sa dam gol ca sa-l punem pe Bogdan Vintila.



(Alexandru Tudor) El este mana mea dreapta in club, nu Narcis.



O sa mai vina 2 fundasi centrali, ca de cand vreau. Dar Meme zicea sa nu, ca ii aveam acum si pe Burca, si pe Cestor (ajunsi la CFR Cluj). Dar nu dau vina pe el.



Eu am zis, Doamne da-mi un antrenor asa. Si am asteptat si l-am gasit si are o calitate care nu va intereseaza foarte mult pe voi. Fotbalistic are scoala lui Hagi si stiti de cand caut asa ceva. Ca il intrebam ce le faci: antrenament, antrenament.

Jucatorii vor antrenor care sa-i antreneze si asta am cerut, 2 antrenamente pe zi. Pe mine ma intereseaza Europa League. I-am spus ca are mana libera, dar sa fie jucatorii odihniti, sa-i dam 2-3 lui Guimaraes. Aia pe care care o laudati voi si o sa o spulberam. Acum fac o aroganta, sa ma ierte domnul

Si Pascanu, si Rus (ii vreau). Sa-i iau pe astia doi acolo sa-i cresc. Sunt jucatori de echipa nationala" a spus Becali.

Vintila: "Putem face 2 echipe puternice"

"Vreau sa-i multumesc domnului Becali pentru increderea. Eu vad partea buna a lucrurilor si a omului, restul nu conteaza. Sunt bucuros ca voi lucra alaturi de jucatori foarte buni. Tanase, Nedelcu, Cretu sunt multi jucatori cu care am mai lucrat.



Simt ca si-au pierdut putin calea si trebuie pusi pe calea cea dreapta si asta vrea. Prea multa vorbarie nu e nevoie, avem de munca. Urmeaza o saptamana dificila, nu foarte grea, dar dificila.



Avem un lot foarte mare cu care putem face 2 echipe foarte bune, competitive. (O sa stau) cat vrea Dumnezeu. Pentru mine cuvantul e contract. Nu ma sperie, e o provocare pentru mine si consider ca putem scoate maximum din aceasta saptamana, dar trebuie foarte bine gestionata situatia.



Nu ma intereseaza mandatul pentru ca eu cand pornesc eu la un drum pun suflet ca si cum as sta 2 ani. Daca sunt dat afara dupa o luna, asta este. Nu plec la drum gandind ca stau 2 luni acolo, 2 luni in alta parte. Nu, pornesc cu sufletul in aventura.



Momentan vreau sa evaluez lotul din interior, din afara nu iti poti da seama de multe" a spus Bogdan Vintila.

FCSB isi prezinta astazi noul antrenor! Asa cum Sport.ro a anuntat joi in exclusivitate, Bogdan Arges Vintila este alesul lui Gigi Becali! Fost antrenor la Astra, Viitorul, Romania U17 sau Metaloglobus, Bogdan Vintila a fost varianta propusa lui Becali de catre Alexandru Tudor dupa ce mai multe variante au cazut rand pe rand.

"Maine (astazi) la 10:15 o sa vedeti noul antrenor. Nu mai e secret. Bogdan Vintila este. Nu m-am sfatuit cu Hagi, dar a contat foarte mult ca a fost elevul lui Hagi. Vreau sa joace filosofia lui Hagi. Asa i-am zis! Antrenament, antrenament, antrenament. Nu mai stiu nimic altceva decat antrenament. Asa mi-a zis Hagi, ca asa face el. Numai antrenament. Ca eu am intrebat daca face injectie cu fotbal. Nu, face antrenament" a spus Gigi Becali dupa partida cu Vitoria Guimaraes

Vine cu preparator fizic

Ramasa fara preparator fizic dupa plecarea lui Marian Lupu, FCSB primeste "intariri" de la .. Dinamo! Mihai Dima va fi in staff-ul lui Bogdan Vintila, la cateva saptamani dupa despartirea de Dinamo.

"(Vintila) A zis ca il tine pe Andronache. Si vine cu un preparator fizic, Dima, nu il cunosc" a mai spus Becali.