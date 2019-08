CRAIOVA - FCSB, primul meci al lui Piturca pe banca oltenilor! De ce nu va sta pe banca la meciurile cu Astra si Voluntari

Victor Piturca a semnat astazi cu Universitatea Craiova si va fi managerul echipei. El anunta ca vrea sa castige titlul si sa califice echipa in grupele UEFA Champions League.

Victor Piturca e noul "sef" la Craiova. Patronul Rotaru l-a convins sa mearga in Banie si sa preia functia de manager, promitandu-i ca va avea mana libera la echipa. Fostul selectioner a semnat si a fost prezentat pe site-ul oficial. El a dat si un interviu, in care a afirmat ca merge la Craiova cu un obiectiv clar: titlul Ligii 1 si calificarea in grupele UEFA Champions League.

Craiova - FCSB, primul meci al lui Piturca

Victor Piturca va prelua echipa abia de la 1 septembrie, iar primul sau meci va avea loc pe 14 septembrie. Craiova - FCSB va fi partida de debut a sa.

Potrivit publicatiei Fanatik, Piturca va prelua echipa abia dupa 1 septembrie pentru ca acum se afla in vacanta alaturi de familie. El a ales ca destinatie Turcia.