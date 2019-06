Prima lovitura majora pe piata transferurilor! Craiova il aduce inapoi pe Vatajelu. Urmeaza transferul lui Bancu?

Craiova intra in perioada de pregatire cu nume noi in lot!

Dupa bulgarul Ivanov, Craiova s-a inteles si cu Bogdan Vatajelu. Fostul ei capitan va semna in zilele urmatoare si va fi prezentat oficial. Vatajelu e deja in Austria, unde Craiova se afla in cantonament.

Bogdan Vatajelu, 26 de ani, a parasit-o pe Craiova acum 2 ani si jumatate. Sparta Praga a platit 1,4 milioane de euro in schimbul sau. Vatajelu mai are un an de contract cu Sparta. De Craiova mai e aproape si Alex Ionita, pe care Dan Petrescu nu-l mai vrea la CFR Cluj.

Revenirea lui Vatajelu la Craiova ar putea aduce despartirea de Nicusor Bancu, jucatorul cu cea mai buna cota din lotul actual. Bancu are mai multe propuneri din strainatate.